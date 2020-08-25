1. Оцените место, в котором установлен компрессор. Если это какая-то маленькая пыльная каморка, то скорее всего, что компрессору просто не хватает воздуха на всас. Соответственно, не происходит циркуляции воздуха из-за сжатых объемов, и воздух, который он выкидывает вверх после охлаждения радиатора (теплый), он также опять же идет на всас. Соответственно, поднимается общая температура воздуха при всасе, то есть, если это в стандартных условиях плюс 20°C, то в этом бывает повышается может быть на 10-15°C. Для понимания, температура воздуха на выходе из ступени воздушно-масляной смеси плюс 60°C к атмосфере, плюс 60°C к всасу. То есть, если это 20°C на всасе, то плюс 60°C - это полная смесь, то есть это нормальная рабочая температура компрессора 80°C. Однако же, если это больше, 30-35°C, соответственно, это около 90-95°C, уже начинается достаточно высокий температурный режим, и компрессор тогда работает не очень хорошо. При 150°C начинает пищать, срабатывает датчик, предупреждающий о повышенной температуре. При 120°C уже начинает срабатывать защита, это скорее всего и происходит. То есть понимаем, что один из факторов – это температура при всасе. Но, опять же, это идеальные условия. Это при хорошем масле, при хорошем воздушном фильтре, при хорошем сепараторе.

Если помещение запыленное, соответственно, воздушный фильтр быстрее забивается и перестает работать. Соответственно, компрессору тяжелее пропустить воздух через него, что производит к дополнительным нагрузкам, дополнительным усилиям со стороны компрессора, что опять же приводит к повышению температуры. Соответственно, чем помещение запыленнее, надо чаще менять воздушный фильтр или хотя бы его прочищать, вытаскивать из короба, встряхивать и вставлять обратно, продувать и вставлять его обратно.

2. Периодичность обслуживания. Компрессор, в частности, мы рассматриваем Atlas Copco - мировой лидер на рынке. У них регламент по замене фильтров и масла раз в 4000 моточасов либо же раз в год (что наступит ранее). Ну, обычно при загрузке компрессора восьмичасовой рабочий день это как раз и происходит, что 4000 моточасов набегает раз в год. Соответственно, раз в год, как минимум раз в год, надо поменять масло, фильтры. За это время оригинальное масло полностью прорабатывает свой ресурс и не может в полной мере обеспечивать температурный режим компрессора.

Если же вы используете неоригинальные масла, то эту процедуру замены надо как минимум сократить раза в два. Потому что универсальные компрессорные масла не в полной мере отвечают условиям эксплуатации компрессоров Atlas Copco. Также следует особое внимание уделить замене масляного сепаратора. В нормальных компрессорах он меняет также раз в 4000 часов, раз в год, а в больших компрессорах (это погружные сепараторы от компрессора от 30 кВт и выше) масляный сепаратор меняется раз в 8000 часов или два раза в год. Перегрев компрессора очень часто зависит от маслосепаратора, от забитого маслосепаратора, так как маслосепаратор отвечает за разделение воздушно-масляной смеси на воздух и масло, соответственно. Воздух уходит дальше на теплообменники и, соответственно, по ним масло возвращается в винтовой блок.

Если сравнивать это с человеческим телом, то сепаратор как печень, является фильтром. Если оно забито, соответственно, компрессору очень много усилий приходится прилагать для продавливания через забитое сито воздушно-масляной системы смеси.

3. На температуру может влиять термостат. В них имеются два масляных контура (малый и большой). Поначалу, когда компрессор только включен, масло еще не нагрелось, система гоняет по масляному контуру. Делается это для того, чтобы избавиться от паров воды в масле. При достижении температуры 40°C открывается термостат и перепускает масляную смесь на большой контур, который проходит через радиаторы охлаждения. Соответственно, если термостат в какой-то момент сломается и заклинит, то контуры не будут переключаться и масло по мере нагрева не будет уходить на большой контур. Соответственно, будет гонять по малому, не охлаждаться, повышается температура и, соответственно, компрессора начинает перегреваться и останавливается по перегреву.

Это основные причины, по которым может перегреваться компрессор.