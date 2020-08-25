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Каталог
Винтовые компрессоры
Компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт
Компрессоры Atlas Copco G
Компрессоры Atlas Copco GX
Спиральные компрессоры
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Monoblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Skid
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Twin
Поршневые компрессоры
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LFx
Поршневые компрессоры Atlas Copco LE Snow
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LF
Передвижные компрессоры
Дизельные компрессоры малой мощности
Дизельные компрессоры средней мощности
Дизельные компрессоры высокой мощности
AIRnet - трубопровод для любого проекта
Трубопроводы
Фитинги
Принадлежности
Безмасляные компрессоры
Безмасляные винтовые компрессоры Atlas Copco AQ
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZA VSD
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZE
Воздуходувки
Безмасляные ротационные винтовые воздуходувки ZS (VSD+)
Безмасляные центробежные воздуходувки ZB VSD+
Безмасляные многоступенчатые центробежные нагнетательные и вакуумные воздуходувки ZM
Масло Atlas Copco
Масло для винтовых компрессоров
Масло для поршневых компрессоров
Масло для безмасляных компрессоров
Медицинские компрессоры и оборудование
Медицинские вакуумные заводы HTM
Медицинские воздушные заводы HTM
Медицинские воздушные заводы uAIR
Морские и железнодорожные компрессоры
Железнодорожные компрессоры
Морские компрессоры
Подготовка воздуха
Рефрижераторные осушители воздуха Atlas Copco
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco
Доохладители сжатого воздуха Atlas Copco
Генераторы азота и кислорода
Генераторы азота NGM
Генераторы азота NGP
Генераторы кислорода OGP
Фильтры Atlas Copco
Масляные фильтры Atlas Copco
Воздушные фильтры Atlas Copco
Наборы фильтров Atlas Copco
Сервисные наборы
Запчасти для компрессоров
Вентиляторы Atlas Copco
Винтовые блоки Atlas Copco. Винтовые пары.
Датчики Atlas Copco
Услуги
Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт компрессоров
Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт пневмолиний
Обслуживание компрессорного оборудования
Обслуживание компрессоров
Обслуживание компрессорного оборудования
Обслуживание пневмолиний
Пневмолинии, пневмосети и пневмомагистрали
Пневмоаудит
Проектирование
Предпроектное обследование
Установка и монтаж оборудования
Монтаж компрессоров
Монтаж пневмолиний
Монтаж компрессорного оборудования
Компания
Блог
Новости
Статьи
Делимся опытом
Видеогалерея
Фотогалерея
Политика конфиденциальности
Контакты
Помощь
AirWiki FAQ
Делимся опытом
Покупки
Условия оплаты
Условия доставки
Бренды
AirWiki FAQ
...
Каталог
Винтовые компрессоры
Компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт
Компрессоры Atlas Copco G
Компрессоры Atlas Copco GX
Компрессоры Atlas Copco GA выше 90 кВт
Компрессоры Atlas Copco GA VSD
Компрессоры Atlas Copco GA VSD+
Спиральные компрессоры
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Monoblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Skid
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Twin
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Multiblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Duplex
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Monoblock
Поршневые компрессоры
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LFx
Поршневые компрессоры Atlas Copco LE Snow
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LF
Поршневые компрессоры Atlas Copco LE
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 20 бар
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 15 бар
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 30 бар
Поршневые компрессоры LZ
Передвижные компрессоры
Дизельные компрессоры малой мощности
Дизельные компрессоры средней мощности
Дизельные компрессоры высокой мощности
Дизельные компрессоры повышенной мощности
Компрессорные модули МОМ и силовые установки
Электрические передвижные компрессоры
AIRnet - трубопровод для любого проекта
Трубопроводы
Алюминиевые трубы
Алюминиевые трубы для инертных газов
Алюминиевая труба для подключения к быстросборному отводу для сброса конденсата
Фитинги
Быстросборные отводы и хомуты
Гребенка
Колена
Краны
Настенные тройники
Переходники на резьбу
Переходные тройники
Переходные фитинги
Переходные штуцеры
Соединительные муфты
Торцевые заглушка
Тройники
Фланцы и аксессуары к фланцам
Принадлежности
Демонстрационный материал
Запасные части
Защитные ленты
Крепежные клипсы
Принадлежности для монтажа
Приспособления для заземления
Соединительные детали
Шланги
Этикетки
Инструменты
Динамометрический ключ
Затягивающиеся наконечники (black series)
Ключ для натяжения ремня
Ключ серии black
Ключ серии PF
Маркер (линейка) для труб
Набор инструментов для Ø 63-158
Набор инструментов для серии PF
Обработчик граней
Обработчик граней для отверстий
Пищевой смазочный материал
Ручной труборез
Сверло для фрезы
Смазка
Фреза
Шестигранный ключ
Электрический труборез
Безмасляные компрессоры
Безмасляные винтовые компрессоры Atlas Copco AQ
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZA VSD
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZE
Безмасляные ротационные винтовые компрессоры ZR VSD
Безмасляные ротационные зубчатые компрессоры ZT VSD
Безмасляные центробежные турбокомпрессоры ZH
Воздуходувки
Безмасляные ротационные винтовые воздуходувки ZS (VSD+)
Безмасляные центробежные воздуходувки ZB VSD+
Безмасляные многоступенчатые центробежные нагнетательные и вакуумные воздуходувки ZM
Безмасляные лопастные воздуходувки ZL (VSD)
Масло Atlas Copco
Масло для винтовых компрессоров
Масло для поршневых компрессоров
Масло для безмасляных компрессоров
Масло для передвижных компрессоров
Компрессорное масло Atlas Copco Paroil
Моторное масло Paroil
Охлаждающая жидкость Parcool
Масло для инструментов
Масло для вакуумных насосов
Масло для пластинчато-роторных вакуумных насосов GVS, GVD
Масло и смазки для вакуумных насосов GHS
Медицинские компрессоры и оборудование
Медицинские вакуумные заводы HTM
HTM 02 01 - 50 HZ
HTM 2022 - 50 HZ
Медицинские воздушные заводы HTM
Медицинские воздушные заводы uAIR
Медицинские компрессоры
Безмасляные поршневые медицинские компрессоры
Безмасляные спиральные медицинские компрессоры
Винтовые маслосмазываемые медицинские компрессоры
Зубчатые безмасляные медицинские компрессоры
Установки подготовки медицинского воздуха
Медицинские очистители воздуха Atlas Copco MED
Модули очистки воздуха PureMED
Очистители воздуха для дыхания Atlas Copco BAP
Морские и железнодорожные компрессоры
Железнодорожные компрессоры
Железнодорожные винтовые компрессоры GAR
Пантографные ж/д компрессоры Atlas Copco LFpR
Пантографные ж/д компрессоры Atlas Copco LFxR
Спиральные железнодорожные компрессоры SFR
Морские компрессоры
Воздушные ресиверы и пусковые баллоны
Поршневые компрессоры LT KE
Судовые маслозаполненные винтовые компрессоры MAS
Подготовка воздуха
Рефрижераторные осушители воздуха Atlas Copco
Рефрижераторные осушители Atlas Copco F
Рефрижераторные осушители Atlas Copco FD
Рефрижераторные осушители Atlas Copco FD (VSD)+
Рефрижераторные осушители Atlas Copco FX
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco BD
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco XD+
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco AD
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco BD+
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco CD
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco CD+
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco MD
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco ND
Доохладители сжатого воздуха Atlas Copco
Концевые охладители с водяным охлаждением Atlas Copco HD
Концевые охладители с воздушным охлаждением Atlas Copco TD
Магистральные фильтры Atlas Copco
Магистральные фильтры Atlas Copco DD
Магистральные фильтры Atlas Copco DDp
Магистральные фильтры Atlas Copco DDH
Магистральные фильтры Atlas Copco DDpH
Магистральные фильтры Atlas Copco PD
Магистральные фильтры Atlas Copco PDp
Магистральные фильтры Atlas Copco PDH
Магистральные фильтры Atlas Copco PDpH
Магистральные фильтры Atlas Copco QD
Магистральные фильтры Atlas Copco QDH
Магистральные фильтры Atlas Copco QDT
Магистральные фильтры Atlas Copco UD
Маслоотделители, влагоотделители и дренаж. Удаление конденсата
Влагоотделители Atlas Copco WSD
Масляные сепараторы. Маслоотделители Atlas Copco OSC
Масляные сепараторы. Маслоотделители Atlas Copo OSS
Системы электронного дренажа EWD/WD
Автоматический клапан слива конденсата WD
Устройства слива конденсата с электронным управлением EWD
Мембранные осушители воздуха Atlas Copco
Мембранные осушители воздуха Atlas Copco SD
Мембранные осушители воздуха Atlas Copco SDR
Ресиверы
Генераторы азота и кислорода
Генераторы азота NGM
Генераторы азота NGP
Генераторы кислорода OGP
Поршневые бустеры LB
Фильтры Atlas Copco
Масляные фильтры Atlas Copco
Воздушные фильтры Atlas Copco
Наборы фильтров Atlas Copco
Картриджи и фильтроэлементы для магистральных фильтров
Фильтры для оборудования Atlas Copco
Сервисные наборы
Запчасти для компрессоров
Вентиляторы Atlas Copco
Винтовые блоки Atlas Copco. Винтовые пары.
Датчики Atlas Copco
Двигатели для компрессоров
Клапаны Atlas Copco
Контроллеры Elektronikon
Сепараторы Atlas Copco
Шестерни
Шланги Atlas Copco
Услуги
Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт компрессоров
Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт пневмолиний
Диагностика оборудования
Обслуживание компрессорного оборудования
Обслуживание компрессоров
Обслуживание компрессорного оборудования
Обслуживание пневмолиний
Пневмолинии, пневмосети и пневмомагистрали
Пневмоаудит
Проектирование
Предпроектное обследование
Шеф-монтаж
Консультирование и обучение
Установка и монтаж оборудования
Монтаж компрессоров
Монтаж пневмолиний
Монтаж компрессорного оборудования
Компания
Блог
Новости
Статьи
Делимся опытом
Видеогалерея
Фотогалерея
Политика конфиденциальности
Контакты
Помощь
AirWiki FAQ
Делимся опытом
Покупки
Условия оплаты
Условия доставки
Бренды
AirWiki FAQ
+7 (495) 255 77 44
Заказать звонок
+7 (495) 255 77 44
Заказать звонок
Каталог
Винтовые компрессоры
Компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт
Компрессоры Atlas Copco G
Компрессоры Atlas Copco GX
Компрессоры Atlas Copco GA выше 90 кВт
Компрессоры Atlas Copco GA VSD
Компрессоры Atlas Copco GA VSD+
Спиральные компрессоры
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Monoblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Skid
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Twin
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Multiblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Duplex
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Monoblock
Поршневые компрессоры
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LFx
Поршневые компрессоры Atlas Copco LE Snow
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LF
Поршневые компрессоры Atlas Copco LE
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 20 бар
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 15 бар
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 30 бар
Поршневые компрессоры LZ
Передвижные компрессоры
Дизельные компрессоры малой мощности
Дизельные компрессоры средней мощности
Дизельные компрессоры высокой мощности
Дизельные компрессоры повышенной мощности
Компрессорные модули МОМ и силовые установки
Электрические передвижные компрессоры
AIRnet - трубопровод для любого проекта
Трубопроводы
Алюминиевые трубы
Алюминиевые трубы для инертных газов
Алюминиевая труба для подключения к быстросборному отводу для сброса конденсата
Фитинги
Быстросборные отводы и хомуты
Гребенка
Колена
Краны
Настенные тройники
Переходники на резьбу
Переходные тройники
Переходные фитинги
Переходные штуцеры
Соединительные муфты
Торцевые заглушка
Тройники
Фланцы и аксессуары к фланцам
Принадлежности
Демонстрационный материал
Запасные части
Защитные ленты
Крепежные клипсы
Принадлежности для монтажа
Приспособления для заземления
Соединительные детали
Шланги
Этикетки
Инструменты
Динамометрический ключ
Затягивающиеся наконечники (black series)
Ключ для натяжения ремня
Ключ серии black
Ключ серии PF
Маркер (линейка) для труб
Набор инструментов для Ø 63-158
Набор инструментов для серии PF
Обработчик граней
Обработчик граней для отверстий
Пищевой смазочный материал
Ручной труборез
Сверло для фрезы
Смазка
Фреза
Шестигранный ключ
Электрический труборез
Безмасляные компрессоры
Безмасляные винтовые компрессоры Atlas Copco AQ
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZA VSD
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZE
Безмасляные ротационные винтовые компрессоры ZR VSD
Безмасляные ротационные зубчатые компрессоры ZT VSD
Безмасляные центробежные турбокомпрессоры ZH
Воздуходувки
Безмасляные ротационные винтовые воздуходувки ZS (VSD+)
Безмасляные центробежные воздуходувки ZB VSD+
Безмасляные многоступенчатые центробежные нагнетательные и вакуумные воздуходувки ZM
Безмасляные лопастные воздуходувки ZL (VSD)
Масло Atlas Copco
Масло для винтовых компрессоров
Масло для поршневых компрессоров
Масло для безмасляных компрессоров
Масло для передвижных компрессоров
Компрессорное масло Atlas Copco Paroil
Моторное масло Paroil
Охлаждающая жидкость Parcool
Масло для инструментов
Масло для вакуумных насосов
Масло для пластинчато-роторных вакуумных насосов GVS, GVD
Масло и смазки для вакуумных насосов GHS
Медицинские компрессоры и оборудование
Медицинские вакуумные заводы HTM
HTM 02 01 - 50 HZ
HTM 2022 - 50 HZ
Медицинские воздушные заводы HTM
Медицинские воздушные заводы uAIR
Медицинские компрессоры
Безмасляные поршневые медицинские компрессоры
Безмасляные спиральные медицинские компрессоры
Винтовые маслосмазываемые медицинские компрессоры
Зубчатые безмасляные медицинские компрессоры
Установки подготовки медицинского воздуха
Медицинские очистители воздуха Atlas Copco MED
Модули очистки воздуха PureMED
Очистители воздуха для дыхания Atlas Copco BAP
Морские и железнодорожные компрессоры
Железнодорожные компрессоры
Железнодорожные винтовые компрессоры GAR
Пантографные ж/д компрессоры Atlas Copco LFpR
Пантографные ж/д компрессоры Atlas Copco LFxR
Спиральные железнодорожные компрессоры SFR
Морские компрессоры
Воздушные ресиверы и пусковые баллоны
Поршневые компрессоры LT KE
Судовые маслозаполненные винтовые компрессоры MAS
Подготовка воздуха
Рефрижераторные осушители воздуха Atlas Copco
Рефрижераторные осушители Atlas Copco F
Рефрижераторные осушители Atlas Copco FD
Рефрижераторные осушители Atlas Copco FD (VSD)+
Рефрижераторные осушители Atlas Copco FX
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco BD
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco XD+
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco AD
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco BD+
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco CD
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco CD+
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco MD
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco ND
Доохладители сжатого воздуха Atlas Copco
Концевые охладители с водяным охлаждением Atlas Copco HD
Концевые охладители с воздушным охлаждением Atlas Copco TD
Магистральные фильтры Atlas Copco
Магистральные фильтры Atlas Copco DD
Магистральные фильтры Atlas Copco DDp
Магистральные фильтры Atlas Copco DDH
Магистральные фильтры Atlas Copco DDpH
Магистральные фильтры Atlas Copco PD
Магистральные фильтры Atlas Copco PDp
Магистральные фильтры Atlas Copco PDH
Магистральные фильтры Atlas Copco PDpH
Магистральные фильтры Atlas Copco QD
Магистральные фильтры Atlas Copco QDH
Магистральные фильтры Atlas Copco QDT
Магистральные фильтры Atlas Copco UD
Маслоотделители, влагоотделители и дренаж. Удаление конденсата
Влагоотделители Atlas Copco WSD
Масляные сепараторы. Маслоотделители Atlas Copco OSC
Масляные сепараторы. Маслоотделители Atlas Copo OSS
Системы электронного дренажа EWD/WD
Мембранные осушители воздуха Atlas Copco
Мембранные осушители воздуха Atlas Copco SD
Мембранные осушители воздуха Atlas Copco SDR
Ресиверы
Генераторы азота и кислорода
Генераторы азота NGM
Генераторы азота NGP
Генераторы кислорода OGP
Поршневые бустеры LB
Фильтры Atlas Copco
Масляные фильтры Atlas Copco
Воздушные фильтры Atlas Copco
Наборы фильтров Atlas Copco
Картриджи и фильтроэлементы для магистральных фильтров
Фильтры для оборудования Atlas Copco
Сервисные наборы
Запчасти для компрессоров
Вентиляторы Atlas Copco
Винтовые блоки Atlas Copco. Винтовые пары.
Датчики Atlas Copco
Двигатели для компрессоров
Клапаны Atlas Copco
Контроллеры Elektronikon
Сепараторы Atlas Copco
Шестерни
Шланги Atlas Copco
Услуги
Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт компрессоров
Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт пневмолиний
Диагностика оборудования
Обслуживание компрессорного оборудования
Обслуживание компрессоров
Обслуживание компрессорного оборудования
Обслуживание пневмолиний
Пневмолинии, пневмосети и пневмомагистрали
Пневмоаудит
Проектирование
Предпроектное обследование
Шеф-монтаж
Консультирование и обучение
Установка и монтаж оборудования
Монтаж компрессоров
Монтаж пневмолиний
Монтаж компрессорного оборудования
Компания
Блог
Новости
Статьи
Делимся опытом
Видеогалерея
Фотогалерея
Политика конфиденциальности
Контакты
Помощь
AirWiki FAQ
Делимся опытом
Покупки
Условия оплаты
Условия доставки
Бренды
AirWiki FAQ
Задать вопрос
г. Москва, ул. Коптевская д 73 стр 1.
sale@aircompressorhub.ru
Каталог
Винтовые компрессоры
Компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт
Компрессоры Atlas Copco G
Компрессоры Atlas Copco GX
Спиральные компрессоры
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Monoblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Skid
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Twin
Поршневые компрессоры
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LFx
Поршневые компрессоры Atlas Copco LE Snow
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LF
Передвижные компрессоры
Дизельные компрессоры малой мощности
Дизельные компрессоры средней мощности
Дизельные компрессоры высокой мощности
AIRnet - трубопровод для любого проекта
Трубопроводы
Фитинги
Принадлежности
Безмасляные компрессоры
Безмасляные винтовые компрессоры Atlas Copco AQ
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZA VSD
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZE
Воздуходувки
Безмасляные ротационные винтовые воздуходувки ZS (VSD+)
Безмасляные центробежные воздуходувки ZB VSD+
Безмасляные многоступенчатые центробежные нагнетательные и вакуумные воздуходувки ZM
Масло Atlas Copco
Масло для винтовых компрессоров
Масло для поршневых компрессоров
Масло для безмасляных компрессоров
Медицинские компрессоры и оборудование
Медицинские вакуумные заводы HTM
Медицинские воздушные заводы HTM
Медицинские воздушные заводы uAIR
Морские и железнодорожные компрессоры
Железнодорожные компрессоры
Морские компрессоры
Подготовка воздуха
Рефрижераторные осушители воздуха Atlas Copco
Адсорбционные осушители воздуха Atlas Copco
Доохладители сжатого воздуха Atlas Copco
Генераторы азота и кислорода
Генераторы азота NGM
Генераторы азота NGP
Генераторы кислорода OGP
Фильтры Atlas Copco
Масляные фильтры Atlas Copco
Воздушные фильтры Atlas Copco
Наборы фильтров Atlas Copco
Сервисные наборы
Запчасти для компрессоров
Вентиляторы Atlas Copco
Винтовые блоки Atlas Copco. Винтовые пары.
Датчики Atlas Copco
Услуги
Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт компрессоров
Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт пневмолиний
Обслуживание компрессорного оборудования
Обслуживание компрессоров
Обслуживание компрессорного оборудования
Обслуживание пневмолиний
Пневмолинии, пневмосети и пневмомагистрали
Пневмоаудит
Проектирование
Предпроектное обследование
Установка и монтаж оборудования
Монтаж компрессоров
Монтаж пневмолиний
Монтаж компрессорного оборудования
Компания
Блог
Новости
Статьи
Делимся опытом
Видеогалерея
Фотогалерея
Политика конфиденциальности
Контакты
Помощь
AirWiki FAQ
Делимся опытом
Покупки
Условия оплаты
Условия доставки
Бренды
AirWiki FAQ
...
Каталог
Винтовые компрессоры
Компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт
Компрессоры Atlas Copco G
Компрессоры Atlas Copco GX
Компрессоры Atlas Copco GA выше 90 кВт
Компрессоры Atlas Copco GA VSD
Компрессоры Atlas Copco GA VSD+
Спиральные компрессоры
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Monoblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Skid
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Twin
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Multiblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Duplex
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF+ Monoblock
Поршневые компрессоры
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LFx
Поршневые компрессоры Atlas Copco LE Snow
Поршневые безмасляные компрессоры Atlas Copco LF
Поршневые компрессоры Atlas Copco LE
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 20 бар
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 15 бар
Поршневые компрессоры Atlas Copco LT 30 бар
Поршневые компрессоры LZ
Передвижные компрессоры
Дизельные компрессоры малой мощности
Дизельные компрессоры средней мощности
Дизельные компрессоры высокой мощности
Дизельные компрессоры повышенной мощности
Компрессорные модули МОМ и силовые установки
Электрические передвижные компрессоры
AIRnet - трубопровод для любого проекта
Трубопроводы
Алюминиевые трубы
Алюминиевые трубы для инертных газов
Алюминиевая труба для подключения к быстросборному отводу для сброса конденсата
Фитинги
Быстросборные отводы и хомуты
Гребенка
Колена
Краны
Настенные тройники
Переходники на резьбу
Переходные тройники
Переходные фитинги
Переходные штуцеры
Соединительные муфты
Торцевые заглушка
Тройники
Фланцы и аксессуары к фланцам
Принадлежности
Демонстрационный материал
Запасные части
Защитные ленты
Крепежные клипсы
Принадлежности для монтажа
Приспособления для заземления
Соединительные детали
Шланги
Этикетки
Инструменты
Динамометрический ключ
Затягивающиеся наконечники (black series)
Ключ для натяжения ремня
Ключ серии black
Ключ серии PF
Маркер (линейка) для труб
Набор инструментов для Ø 63-158
Набор инструментов для серии PF
Обработчик граней
Обработчик граней для отверстий
Пищевой смазочный материал
Ручной труборез
Сверло для фрезы
Смазка
Фреза
Шестигранный ключ
Электрический труборез
Безмасляные компрессоры
Безмасляные винтовые компрессоры Atlas Copco AQ
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZA VSD
Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления ZE
Безмасляные ротационные винтовые компрессоры ZR VSD
Безмасляные ротационные зубчатые компрессоры ZT VSD
Безмасляные центробежные турбокомпрессоры ZH
Воздуходувки
Безмасляные ротационные винтовые воздуходувки ZS (VSD+)
Безмасляные центробежные воздуходувки ZB VSD+
Безмасляные многоступенчатые центробежные нагнетательные и вакуумные воздуходувки ZM
Безмасляные лопастные воздуходувки ZL (VSD)
Масло Atlas Copco
Масло для винтовых компрессоров
Масло для поршневых компрессоров
Масло для безмасляных компрессоров
Масло для передвижных компрессоров
Компрессорное масло Atlas Copco Paroil
Моторное масло Paroil
Охлаждающая жидкость Parcool
Масло для инструментов
Масло для вакуумных насосов
Масло для пластинчато-роторных вакуумных насосов GVS, GVD
Масло и смазки для вакуумных насосов GHS
Медицинские компрессоры и оборудование
Медицинские вакуумные заводы HTM
HTM 02 01 - 50 HZ
HTM 2022 - 50 HZ
Медицинские воздушные заводы HTM
Медицинские воздушные заводы uAIR
Медицинские компрессоры
Безмасляные поршневые медицинские компрессоры
Безмасляные спиральные медицинские компрессоры
Винтовые маслосмазываемые медицинские компрессоры
Зубчатые безмасляные медицинские компрессоры
Установки подготовки медицинского воздуха
Медицинские очистители воздуха Atlas Copco MED
Модули очистки воздуха PureMED
Очистители воздуха для дыхания Atlas Copco BAP
Морские и железнодорожные компрессоры
Железнодорожные компрессоры
Железнодорожные винтовые компрессоры GAR
Пантографные ж/д компрессоры Atlas Copco LFpR
Пантографные ж/д компрессоры Atlas Copco LFxR
Спиральные железнодорожные компрессоры SFR
Морские компрессоры
Воздушные ресиверы и пусковые баллоны
Поршневые компрессоры LT KE
Судовые маслозаполненные винтовые компрессоры MAS
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Мембранные осушители воздуха Atlas Copco
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Мембранные осушители воздуха Atlas Copco
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Генераторы азота и кислорода
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Генераторы азота NGP
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Фильтры Atlas Copco
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Фильтры Atlas Copco
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Картриджи и фильтроэлементы для магистральных фильтров
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Запчасти для компрессоров
Вентиляторы Atlas Copco
Винтовые блоки Atlas Copco. Винтовые пары.
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Контроллеры Elektronikon
Сепараторы Atlas Copco
Шестерни
Шланги Atlas Copco
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Ремонт компрессорного оборудования
Ремонт компрессоров
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Обслуживание компрессоров
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Винтовой компрессор Atlas Copco GX11 10FF
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Винтовой компрессор Atlas Copco GX11 10FF
Компрессоры Atlas Copco GX
Сервисный набор Atlas Copco KIT 6000H.11-15 IN 2901000902
Сервисный набор Atlas Copco KIT 6000H.11-15 IN 2901000902
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Сервисный набор Atlas Copco KIT 6000H.11-15 IN 2901000902
Сервисные наборы
50 769 руб.
50 769 руб.
Спиральный компрессор Atlas Copco SF4 10P Monoblock
Спиральный компрессор Atlas Copco SF4 10P Monoblock
Спиральный компрессор Atlas Copco SF4 10P Monoblock
Спиральный компрессор Atlas Copco SF4 10P Monoblock
Спиральный компрессор Atlas Copco SF4 10P Monoblock
Спиральный компрессор Atlas Copco SF4 10P Monoblock
Спиральный компрессор Atlas Copco SF4 10P Monoblock
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Спиральный компрессор Atlas Copco SF4 10P Monoblock
Спиральные компрессоры Atlas Copco SF Monoblock
479 657 руб.
479 657 руб.
Винтовой компрессор Atlas Copco GX5 10FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GX5 10FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GX5 10FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GX5 10FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GX5 10FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GX5 10FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GX5 10FF
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Винтовой компрессор Atlas Copco GX5 10FF
Компрессоры Atlas Copco GX
424 200 руб.
424 200 руб.
Винтовой компрессор Atlas Copco GA11 8.5FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GA11 8.5FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GA11 8.5FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GA11 8.5FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GA11 8.5FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GA11 8.5FF
Винтовой компрессор Atlas Copco GA11 8.5FF
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Винтовой компрессор Atlas Copco GA11 8.5FF
Компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт
559 812 руб.
559 812 руб.
Сервисный набор Atlas Copco KIT 12000H.18-22 IN 2901002002
Сервисный набор Atlas Copco KIT 12000H.18-22 IN 2901002002
Сервисный набор Atlas Copco KIT 12000H.18-22 IN 2901002002
Сервисный набор Atlas Copco KIT 12000H.18-22 IN 2901002002
Сервисный набор Atlas Copco KIT 12000H.18-22 IN 2901002002
Сервисный набор Atlas Copco KIT 12000H.18-22 IN 2901002002
Сервисный набор Atlas Copco KIT 12000H.18-22 IN 2901002002
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Новинка
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Сервисный набор Atlas Copco KIT 12000H.18-22 IN 2901002002
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68 746 руб.
68 746 руб.
Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
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Винтовой компрессор Atlas Copco GX7 10P CE
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363 300 руб.
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Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
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Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 10P
Компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт
397 156 руб.
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Сервисный набор Atlas Copco PREV.MAINT.KIT 2901005300
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Сервисные наборы
132 958 руб.
132 958 руб.
Генератор азота Atlas Copco NGM 7
Генератор азота Atlas Copco NGM 7
Генератор азота Atlas Copco NGM 7
Генератор азота Atlas Copco NGM 7
Генератор азота Atlas Copco NGM 7
Генератор азота Atlas Copco NGM 7
Генератор азота Atlas Copco NGM 7
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Генератор азота Atlas Copco NGM 7
Генераторы азота NGM
Генератор азота Atlas Copco NGP30B (95-99,9%)
Генератор азота Atlas Copco NGP30B (95-99,9%)
Генератор азота Atlas Copco NGP30B (95-99,9%)
Генератор азота Atlas Copco NGP30B (95-99,9%)
Генератор азота Atlas Copco NGP30B (95-99,9%)
Генератор азота Atlas Copco NGP30B (95-99,9%)
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Генератор азота Atlas Copco NGP30B (95-99,9%)
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2 339 254 руб.
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Масло для компрессора Roto Inject Fluid RIF Ndurance 20 л
Масло для компрессора Roto Inject Fluid RIF Ndurance 20 л
Масло для компрессора Roto Inject Fluid RIF Ndurance 20 л
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Масло для компрессора Roto Inject Fluid RIF Ndurance 20 л
Масло для винтовых компрессоров
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Масло для компрессора Roto Synthetic Fluid Xtend Duty 20 л.
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Масло для компрессора Roto Synthetic Fluid Xtend Duty 20 л.
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Сервисный набор Atlas Copco PREV.MAINT.KIT GA30-45 2901022000
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Сервисный набор Atlas Copco PREV.MAINT.KIT GA30-45 2901022000
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Генератор азота Atlas Copco NGP25B (95-99,9%)
Генератор азота Atlas Copco NGP25B (95-99,9%)
Генератор азота Atlas Copco NGP25B (95-99,9%)
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Вопрос - ответ
Масляный или безмасляный компрессор

Эти компрессоры принципиально различные по назначению и их некорректно сравнивать, какой из них лучше. Масляный и безмасляный компрессоры решают разные задачи. Рассмотрим на примере.

Безмасляный компрессор используются для медицины, для пищевой продукции, также он используется для производства электроники, где безмасляный воздух вбивается в микроплаты. Следует отметить, что безмасляный воздух дороже, потому что используются немножко другие технологии, более высокая точность и качество, чем в масляном компрессоре, так как масло не участвует в сжатии и, соответственно, от блока сжатия требуется более четкая и синхронизированная работа. Поэтому данный компрессор стоит дороже, намного дороже на порядок, раза в три, чем масляные. И очень немногие производители могут выпускать данную продукцию на должном качественном уровне. Следует отметить, что Atlas Copco - одна из таких компаний и является одним из лидеров производства безмасляных компрессоров.

Что касается масляных компрессоров, здесь все проще. Это обычные повседневные компрессоры, которые используются на различных предприятиях, на маленьких предприятиях, шиномонтажных, деревообрабатывающих либо больших предприятиях, где нужен технический воздух. В принципе, в самом компрессоре ничего сложного нет. Сжатие воздуха происходит с использованием впрыска масла. И многие компании выпускают такие компрессора. Опять же, Atlas Copco выпускает их достаточно давно, и она является лидером в производстве и разработке компрессоров, в том числе и маслосмазываемых. У нее есть собственные передовые технологии, которых нет у других компаний.

Итог

Масляные компрессоры используются в основном в повседневной работе различных предприятий малых или больших, где воздух нужен технический, качество воздуха нужно не класса 0, то есть полностью безмасляное, а достаточно класса 1, которое достигается обычным масляным компрессором плюс магистральные фильтры тонкой и грубой очистки. Этого в принципе достаточно, чтобы закрыть большинство задач. Если нужен воздух абсолютно безмасляный, то тогда приобретается безмасляный компрессор, который используется для медицинских целей, пищевой продукции, а также в различной радиоэлектронике.

Как рассчитать рабочее давление

Давление - это основная характеристика компрессора, определяющая с какой силой компрессор может сжать воздух перед выходом к заказчику, к потребителю. Для понимания какое рабочее давление нужно, нужно понимать какое давление требуется конечному источнику. Обычно в паспорте оборудования пишется, при каком рабочем давлении работает то или иное оборудование. И под эти нужды подбирается компрессор.

Однако, не следует забывать, что различные дополнительные устройства подготовки воздуха у компрессора снижают давление на выходе. В частности, если это рефрижераторный осушитель, то потеря по давлению будет составлять порядка 0,25 бар. То есть если заказчику нужно рабочее давление 10 бар, то он не может взять компрессор 10 бар с осушителем, так как на выходе у него по факту будет 9,75 бар. Также, если в систему установлены магистральные фильтры, то следует заложить для них потери давления по 0,15 бар. То есть существует два типа магистральных фильтров: грубой и тонкой очистки (в основном используется такое), и на каждом из них будут потери примерно по 0,15 бар. Соответственно, уже при использовании 10 барного компрессора, при использовании осушителя и магистральных фильтров потери будут составлять 0,55 бар, то есть почти больше пол бара на выходе. То есть это очень большая величина, поэтому компрессор требуется брать с запасом.

Компания Atlas Copco всеми силами стремится снизить данные потери, поэтому одним из шагов было проектирование и изобретение фильтра UD - это магистральный фильтр нового поколения, который полностью заменяет собой фильтры грубой и тонкой очистки DD, PD, и получается, как бы два в одном. Из-за этого потери давления также снижаются. То есть на нем только потеряно 0,15 бар, не как 0,30 бар с двух, а всего лишь 0,15 бар. Поэтому он полностью выполняет функции грубой и тонкой очистки.

Что такое рабочее давление

Рабочее давление компрессора - это разница между максимальным и минимальным давлением, при котором происходит нагнетание воздуха. Если давление ниже или выше заявленного производителем порога, компрессор отключается и перестает работать.

Если мы рассматриваем винтовой компрессор, то минимальное давление, при котором может работать компрессор, является 4 бара. Обуславливается это тем, что в сепараторе при давлении 4 бара происходит сепарация масла, то есть разделение воздушно-масляной смеси на воздух и масло. Чтобы в систему заказчику не летело масло, происходит сепарация. Воздух достаточно чистый уходит заказчику, а масло оседает на стенках сепаратора и отправляется обратно в винтовой блок. Это происходит при 4 барах. Поэтому все винтовые компрессоры начинают работать от 4 и выше баров. По факту, там будет от 4.5-5, граница немножко плавающая, но тем не менее 4 бара - это граничный показатель.

По поводу максимального рабочего давления у винтовых компрессоров есть некоторая градация. Она зависит, если это компрессор ременной, то от радиусов шкивов, если это компрессор с прямым приводом, то от передаточного числа зубчатых шестеренок. В зависимости от этого выстраивается рабочее давление под каждый компрессор, но бывают следующего стандарта: 7 бар, 8 бар, 10 бар и 13 бар. 13 бар для компрессора является максимальным показателем. Некоторые компании выпускают где-то с 14 барами, с 15 барами даже заявляют, но по факту это максимальное давление, при котором компрессор может работать некоторое время. По факту это значение сильно занижено, то есть опять же стремится к 13 барам. Это то, что касается винтовых компрессоров.

Также, если брать поршневой компрессор, то тут диапазон давления немного выше, потому что поршневой компрессор бывает даже нового типа, и они могут сжимать воздух до 100 и выше бар, то есть 100, 200, 300 бар, некоторые до пятиста. 500, конечно, вряд ли, но 300 точно есть. Надо сказать еще раз, что давление — это характеристика компрессора, показывающая, с какой силой он может сжать воздух.

Что такое винтовой компрессор

Винтовой компрессор - это один из типов компрессора, основной задачей которого является сжатие воздуха до определенных параметров. Основной принцип винтового компрессора - это использование двух роторов с ассиметричным профилем, которые вращаясь друг с другом сжимают воздух. Основные преимущества винтовых компрессоров по сравнению с другими - это их наиболее надежность, более удобное обслуживание и более простое обслуживание, а также универсальность и относительно малый шум относительно тех же самых поршневых компрессоров.

Винтовые компрессоры бывают разных типов, с разными приводами передачи, это бывают ременные передачи, бывают с приводами прямыми через редуктор либо же напрямую на валу через проставочную резиновую муфту.  Также винтовые компрессоры бывают как маслосмазываемые, так и безмасляного типа. Также бывает еще с вспрыском воды, так называемые водяные машины, при сжатии которых со мазки используется вода. По давлению также они различаются, это с отсечкой от 4 до 13 бар. То есть бывает давление 8 бар, 7 бар, 10 бар и 13 бар соответственно.

Каталог винтовых компрессоров Atlas Copco

Что такое передвижной компрессор

Передвижной компрессор - это компрессор, движущая сила у которого создается двигателем внутреннего сгорания. Такие компрессоры обычно используются на стройках либо каких-то удаленных объектах, где нет электричества. Они бывают как и на шасси, так и в BOX исполнение, то есть на раме силовой. Эти компрессоры также бывают, как и поршневые, и винтовые.

Но в последнее время популярность происходит именно с винтовыми компрессорами. Если брать компанию Atlas Copco, то самый популярный компрессор это XAS 97, полностью зарекомендовавший себя на всех стройках страны, а также за рубежом. Часто такие компрессоры используются, если это малый компрессор для подключения различных пескоструйных установок либо же отбойных молотков, для ремонта или же деконструкции различных объектов. Если это высокобарные передвижные компрессоры, то для каких-нибудь опрессовок трубопроводов, нефтегазопроводов, покрасочных станций и так далее. Очень часто их используют в регионах Дальнего Востока и Севера, в Сибири, где нет электричества.

Каталог передвижных дизельных компрессоров Atlas Copco

Какой компрессор мне нужен

Зависит от сферы деятельности, соответственно, чем предприятие занимается и какое потребление у него воздуха идет, такой компрессор ему нужен. Если это какое-то маленькое предприятие, то здесь не нужен небольшой компрессор. Обычно это шиномонтаж, лазерная резка, небольшое деревообрабатывающее производство, то тут вполне достаточно будет компрессор GX. Он выдает примерно от куба до двух, в зависимости от киловатт, от его мощности давления, поэтому самый оптимальный компрессор без наворотов, простой, как автомат Калашникова, надежный, дешев в обслуживании и запчасти на него всегда есть. Поэтому, если у вас малое производство и небольшое потребление воздуха, то GX - это ваш выбор.

Если это какой-то завод или большое производство, много станков, упаковка, то здесь уже нужно будет смотреть большие компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт, наверное. Даже лучше будет рассмотреть как бы ни одну машину, а несколько, чтобы был создаваемый резерв. Если одна машина выйдет из строя, то остальные смогут поддержать хотя бы часть необходимого воздуха, подавать заводу. Также, когда много машин, несколько машин, то удобнее проводить техническое обслуживание, не прекращая работу завода полностью. И здесь вам понадобится компрессор серии GА. Они есть разных модификаций, есть разное давление, есть разные мощности.

Если совсем большое производство, допустим, стекольное производство, то компрессор понадобится совсем большой, порядка 300-315 кВт. Он сможет обеспечивать на производство непрерывную подачу воздуха, так как у стекольного производства самый важный критерий - безостановочное производство, доменная печь. Доменная печь, чтобы выйти на нужный режим, прокаливается несколько месяцев. И поэтому даже какая-то остановка или авария может вывести из строя завод на достаточно большое время. Поэтому здесь нужен очень качественный и надежный компрессор.

Если же предприятие работает в фармакологии или воздух идет на электронику, либо еще куда-то, то здесь понадобятся безмасляные машины серии Z. Они есть ZТ и ZТR. Оони полностью аналогичны винтовым маслосмазываемым. Важное отличие в том, что у них масло не участвует в процессе сжатия и на выходе выходит абсолютно чистый воздух, который приспособлен для контакта с медициной, электроникой либо какими-то пищевыми продуктами, то есть полностью безопасен для жизнедеятельности человека, либо же если нужно полностью обезжиренное производство.

Также бывают другие машины, но это уже нужно более детально рассматривать под конкретную задачу, какой нужен компрессор.

Компрессор постоянно выключается при перегреве. Что делать?

1. Оцените место, в котором установлен компрессор. Если это какая-то маленькая пыльная каморка, то скорее всего, что компрессору просто не хватает воздуха на всас. Соответственно, не происходит циркуляции воздуха из-за сжатых объемов, и воздух, который он выкидывает вверх после охлаждения радиатора (теплый), он также опять же идет на всас. Соответственно, поднимается общая температура воздуха при всасе, то есть, если это в стандартных условиях плюс 20°C, то в этом бывает повышается может быть на 10-15°C. Для понимания, температура воздуха на выходе из ступени воздушно-масляной смеси плюс 60°C к атмосфере, плюс 60°C к всасу. То есть, если это 20°C на всасе, то плюс 60°C - это полная смесь, то есть это нормальная рабочая температура компрессора 80°C. Однако же, если это больше, 30-35°C, соответственно, это около 90-95°C, уже начинается достаточно высокий температурный режим, и компрессор тогда работает не очень хорошо. При 150°C начинает пищать, срабатывает датчик, предупреждающий о повышенной температуре. При 120°C уже начинает срабатывать защита, это скорее всего и происходит. То есть понимаем, что один из факторов – это температура при всасе. Но, опять же, это идеальные условия. Это при хорошем масле, при хорошем воздушном фильтре, при хорошем сепараторе.

Если помещение запыленное, соответственно, воздушный фильтр быстрее забивается и перестает работать. Соответственно, компрессору тяжелее пропустить воздух через него, что производит к дополнительным нагрузкам, дополнительным усилиям со стороны компрессора, что опять же приводит к повышению температуры. Соответственно, чем помещение запыленнее, надо чаще менять воздушный фильтр или хотя бы его прочищать, вытаскивать из короба, встряхивать и вставлять обратно, продувать и вставлять его обратно.

2. Периодичность обслуживания. Компрессор, в частности, мы рассматриваем Atlas Copco - мировой лидер на рынке. У них регламент по замене фильтров и масла раз в 4000 моточасов либо же раз в год (что наступит ранее). Ну, обычно при загрузке компрессора восьмичасовой рабочий день это как раз и происходит, что 4000 моточасов набегает раз в год. Соответственно, раз в год, как минимум раз в год, надо поменять масло, фильтры. За это время оригинальное масло полностью прорабатывает свой ресурс и не может в полной мере обеспечивать температурный режим компрессора.

Если же вы используете неоригинальные масла, то эту процедуру замены надо как минимум сократить раза в два. Потому что универсальные компрессорные масла не в полной мере отвечают условиям эксплуатации компрессоров Atlas Copco. Также следует особое внимание уделить замене масляного сепаратора. В нормальных компрессорах он меняет также раз в 4000 часов, раз в год, а в больших компрессорах (это погружные сепараторы от компрессора от 30 кВт и выше) масляный сепаратор меняется раз в 8000 часов или два раза в год. Перегрев компрессора очень часто зависит от маслосепаратора, от забитого маслосепаратора, так как маслосепаратор отвечает за разделение воздушно-масляной смеси на воздух и масло, соответственно. Воздух уходит дальше на теплообменники и, соответственно, по ним масло возвращается в винтовой блок.

Если сравнивать это с человеческим телом, то сепаратор как печень, является фильтром. Если оно забито, соответственно, компрессору очень много усилий приходится прилагать для продавливания через забитое сито воздушно-масляной системы смеси.

3. На температуру может влиять термостат. В них имеются два масляных контура (малый и большой). Поначалу, когда компрессор только включен, масло еще не нагрелось, система гоняет по масляному контуру. Делается это для того, чтобы избавиться от паров воды в масле. При достижении температуры 40°C открывается термостат и перепускает масляную смесь на большой контур, который проходит через радиаторы охлаждения. Соответственно, если термостат в какой-то момент сломается и заклинит, то контуры не будут переключаться и масло по мере нагрева не будет уходить на большой контур. Соответственно, будет гонять по малому, не охлаждаться, повышается температура и, соответственно, компрессора начинает перегреваться и останавливается по перегреву. 

Это основные причины, по которым может перегреваться компрессор.

Высокий расход масла

1. Первым делом, на что нужно обратить внимание, если большой расход масла, то это неисправность маслосепаратора, который отвечает за разделение воздушно-масляной смеси на воздух и масло соответственно. Если маслосепаратор забит, то компрессору достаточно тяжело все это отсепарировать, поэтому большая часть масла улетает в пневомосеть к потребителю. Соответственно, падает уровень масла в системе, что в конечном итоге приводит к низкому уровню масла, к масляному голоданию и заклиниванию винтового блока, в последствии к полностью его ремонту. Поэтому нужно проводить периодически обслуживание компрессора, менять масло, винтовой сепаратор, в частности менять сепараторы, также, конечно, воздушные фильтры, масляные фильтры и так далее. Это основная причина, по которой может быть чрезмерный расход масла.

2. Волне возможно, что не работает, неправильно работает клапан минимального давления, который отвечает за открытие, поступление воздуха в пневмосеть при давлении выше 4 бар. При этом в давлении происходит сепарация масла, то есть отделения масла от воздуха, при 4 барах. Если же клапан срабатывает, открывается раньше в связи с каким-то ослаблением пружины или по утечке, соответственно, сепарация не происходит, и вся эта воздушно-масляная смесь улетает также в пневмосеть.

Что нужно сделать? Нужно перебрать данный клапан, посмотреть на причины, возможно, перетерлись резинки, продавились, либо заклинило пружину. Если же причина не устранена, рекомендуется приобрести комплект клапана минимального давления и заменить все основные узлы этого клапана, то есть пружинки, резинки, тарелку клапана, на котором со временем возможно, что при попадании грязи остаются борозды, что приводит к негерметичному уплотнению данной тарелки к манжетам.

3. Возможно забитие трубки линии эвакуации масла. То есть основная часть масла сепарируется в воздушно-масляной системе смеси и уходит по масляным шлангам на охлаждение и опять в винтовой блок. А какая-то часть остается на дне маслосепаратора и эвакуируется в винтовой блок, так называемый, по линии эвакуации масла. Если трубка забита, то этого не происходит, соответственно, все это масло, которое осталось, уходит в пневмосеть. Поэтому можно отсоединить трубку, продуть ее, проверить на момент ее забития, может быть чем-то засорилась, попала какая-то окаленная грязь. 

Это три основных пункта, по которым может быть чрезмерный расход масла.

Компрессор включается при достижении максимального давления, хотя предохранительный клапан работает

У компрессора бывает режим загрузки и разгрузки. При режиме загрузки он начинает набирать давление, доходит до своего максимального давления, и в этот момент он должен переключиться в режим разгрузки. Если этого не происходит, и он продолжает дальше качать или полностью выключается по ошибке, то скорее всего неисправен соленоидный клапан, который переключает компрессор в режим разгрузки.

Нужно остановить компрессор, попробовать продуть соленоидный клапан на предмет его засорения, возможно что-то попало. Если же это не помогает, то нужно полностью поменять его катушку вместе с соленоидным клапаном. Соленоидный клапан находится в блоке разгрузочного клапана сбоку, и от него трубка идет от клапана масляного от маслобака клапан минимального давления, идет трубка управляющего воздуха.

Компрессор периодически издает резкие громкие металлические звуки

Скорее всего здесь уже приходят в негодность подшипники винтового блока или двигатель. Что требуется делать? Необходимо вызывать специалистов на, так называемые, замеры SPM-вибрации. Данный метод заключается в прослушивании узловых точек двигателя винтовой пары на момент вибрации и сравнивание данных показателей с эталонными, что показывает, насколько подшипники пришли в негодность.

Следует отметить, что капитальный ремонт по замене подшипников на компрессорах Atlas Copco происходит всего лишь на 24000 моточасов. Не рекомендуется пересекать данную границу и своевременно обслуживать винтовые блоки и двигатели. Иначе можно получить следующее: при заклинивании одного из элементов, если компрессор имеет прямой или привод редуктора, то можно сразу загубить и более работающий элемент. Например, заклинили подшипники на двигателе и через редуктор резкая остановка двигателя приводит к повреждению редуктора, а также заклиниванию винтовой пары. И получается, что вместо сломанного одного элемента мы получаем целых три, что является почти полной стоимостью самого винтового блока.

Если компрессор с ременным приводом, здесь немножко проще. Происходит обрыв ремня, и в принципе, выкидывается только один из элементов. Поэтому крайне рекомендуется следить за наработкой компрессора и проводить техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации и регламента компрессора.

При остановке компрессора происходит утечка воздуха через разгрузочный клапан

Скорее всего неисправен клапан минимального давления, который держит давление в маслобаке. Поэтому происходит обратное травление воздуха через разгрузочный клапан. Что делать? Остановить компрессор, стравить полностью давление, демонтировать, разобрать клапан минимального давления, осмотреть. Вполне возможно, что там что-то попало или пружинки заклинили. Нужно его остановить, разобрать и почистить.

Если же проблема не устранена, скорее всего понадобится ремкомплект клапана минимального давления. У нас они всегда в наличии на складе в Москве - это расходный материал. Проблема в износе пружинок или резиновых колец в клапане минимального давления. В 95% случаев данная проблема будет устранена.

Компрессор не набирает воздух и перегревается

Сначала разобраться какой это компрессор, винтовой либо же поршневой? Если винтовой компрессор, то возможно, что причина может быть в низком уровне масла, за счет чего происходит масляное голодание и ротор винтового блока не получает достаточно смазки, поэтому перегревается. Нет масляного привода, за счет чего происходит сжатие. И это может привести к полностью заклиниванию винтового блока целиком, что конечно очень неприятно, так как винтовой блок стоит около половины стоимости самого компрессора.

Поэтому при таких признаках рекомендуется сразу же остановить компрессор и осмотреть его на причины неполадок. Но низкий уровень масла может быть только лишь следствием, а не причиной, поэтому также стоит обратить внимание на работу клапанов компрессора, в частности это линии эвакуации, в частности это маслозапорный клапан, если он заклинил и предотвращает доступ масла обратно к винтовому блоку после циркуляции воздушно-масляной смеси в маслобак. Это все, что касается винтового блока.

Если это поршневой компрессор, то тут скорее всего речь идет о повреждении прокладок поршневой группы либо же сам выпускной клапан. Соответственно, тоже требуется остановить компрессор, разобрать для осмотра данных узлов, при необходимости их заменить.

Утечка воздуха через реле давления происходит в течение длительного времени в процессе работы компрессора

На малых компрессорах мощностью до 7-11 кВт, реле давления выполняется в виде отдельного блока, в частности в Atlas Copco он устанавливается фирмой CONDOR. И если происходит утечка через данный блок CONDOR, то скорее всего происходит утечка либо же через подходящую трубку воздуха (то есть где-то трубка переломана), либо же через само реле. 

Для того, чтобы исправить, нужно остановить компрессор, стравить весь воздух, обесточить его и разобрать данное устройство, перебрать все пружинки, резинки, посмотреть на отсутствие заломов, грязи. В 90% случаев проблема решается. Чтобы полностью исключить данную проблему, замените реле давления.


Утечка масла из всасывающего фильтра, выброс масла из всасывающего фильтра

В начале надо понять, в какой момент именно происходит выброс масла через воздушный фильтр. Если это во время аварийного останова компрессора, то скорее всего это разгрузочный клапан, который не успевает закрыться. И, соответственно, во время резкого торможения компрессора идет обратный ход масла, и оно выбрасывается через наружный фильтр. Поэтому в данном случае надо рассмотреть причины остановки компрессора: либо это была какая-то аварийная остановка по кнопке остановки, либо же какая-то была проблема с энергопитанием.

Также, если выброс масла происходит во время работы, что более часто бывает, то здесь нужно обратить внимание на маслозаборные и обратные клапана. Если они заклинены и не работают, то прерывается цепь циркуляции масла и, соответственно, идет выброс через воздушный фильтр. Чтобы устранить данную поломку компрессора, нужно перебрать с помощью ремкомплекта данный фильтр маслозаборный и аппаратный.

 

Срабатывает прерыватель цепи защиты от перегрузки
Проверьте напряжение в сети. Возможно, были скачки, возможно, это низкое напряжение, и поэтому сработала защита, то есть сработало тепловое реле. Вполне возможно, что были какие-то работы произведены на подстанции либо же на линии, и в связи с этим происходили данные неполадки. В частности, у компрессора должна быть защита от таких действий Поэтому нужно проверить напряжение. Если все нормально, если скачков больше нет, то открыть электрошкаф, найти тепловое реле и нажать кнопку на нее, что приведет к снятию ошибки. И продолжать работать.
Компрессор не работает. На контроллере горит ошибка: «Перегрузка электродвигателя»
Скорее всего сработала защита компрессора и сработало тепловое реле в электрошкафу. Проверьте, производились какие-либо работы по электричеству на подстанции, либо же в сети до автомата. Часто бывает, что при работе была замена фаз и это привело к срабатыванию защиты. Поэтому надо убедиться, что фазы на месте, они правильно подключены. Это должен проверить электрик.

Далее проверьте: правильно ли вращается, и вообще вращается ли винтовой блок и двигатель? Для этого надо обесточить компрессор и вручную попытаться провернуть за крыльчатку вентилятора электродвигателя винтовой блок. Если компрессор имеет шестеренчатый привод, то винтовой блок с двигателем расположены на одной оси, соответственно, от руки это все должно прекрасно вращаться. Если же это вращается с каким-то хрипом, скрежетом и вообще не вращается, то скорее всего во время данного пуска винтовой блок был заклинен, либо же заклинен двигатель. Но это самый худший вариант. Надо разбирать двигатель, винтовую пару, диагностировать и смотреть. Часто бывает, что все прекрасно вращается, просто сработала защита по перегрузке. Соответственно, проверяем положение фаз, далее открываем электрощиток и там есть тепловое реле, скорее всего с отжатой кнопкой. Утопите кнопку и ошибка, соответственно, снимется и компрессор продолжит работать.
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Отзывы
Покупал фильтр управляющего воздуха на атласовский осушитель bd290. Склад достаточно оперативный, надо заранее звонить о своем визите, тогда будет еще быстрее. Есть wifi, есть столовая недорогая, можно купить кофе на втором этаже.
Отзыв из Яндекс справочника DDD
Перед выходными заметил низкий уровень масла в своём компрессоре Gx7, обратился к ребятам, к счастью масло оказалось у них в наличии, быстро оплатил, приехал и забрал. Все оперативно. Спасибо большое!
Отзыв из Яндекс справочника Александр
Заказывала масло Rotair 5 канистр по 20 литров с доставкой по Москве. Привезли на следующий день. Спасибо.
Отзыв из Яндекс справочника Анастасия
Заказывал сервисные наборы для ТО 8000 для GA90. Цены средние. Посчитал, в наборе покупать выгоднее. Почему не пишут партномера, которые входят в сервисные наборы?
Отзыв из Яндекс справочника КЗК Кама
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