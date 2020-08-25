Эти компрессоры принципиально различные по назначению и их некорректно сравнивать, какой из них лучше. Масляный и безмасляный компрессоры решают разные задачи. Рассмотрим на примере.
Безмасляный компрессор используются для медицины, для пищевой продукции, также он используется для производства электроники, где безмасляный воздух вбивается в микроплаты. Следует отметить, что безмасляный воздух дороже, потому что используются немножко другие технологии, более высокая точность и качество, чем в масляном компрессоре, так как масло не участвует в сжатии и, соответственно, от блока сжатия требуется более четкая и синхронизированная работа. Поэтому данный компрессор стоит дороже, намного дороже на порядок, раза в три, чем масляные. И очень немногие производители могут выпускать данную продукцию на должном качественном уровне. Следует отметить, что Atlas Copco - одна из таких компаний и является одним из лидеров производства безмасляных компрессоров.
Что касается масляных компрессоров, здесь все проще. Это обычные повседневные компрессоры, которые используются на различных предприятиях, на маленьких предприятиях, шиномонтажных, деревообрабатывающих либо больших предприятиях, где нужен технический воздух. В принципе, в самом компрессоре ничего сложного нет. Сжатие воздуха происходит с использованием впрыска масла. И многие компании выпускают такие компрессора. Опять же, Atlas Copco выпускает их достаточно давно, и она является лидером в производстве и разработке компрессоров, в том числе и маслосмазываемых. У нее есть собственные передовые технологии, которых нет у других компаний.
Итог
Масляные компрессоры используются в основном в повседневной работе различных предприятий малых или больших, где воздух нужен технический, качество воздуха нужно не класса 0, то есть полностью безмасляное, а достаточно класса 1, которое достигается обычным масляным компрессором плюс магистральные фильтры тонкой и грубой очистки. Этого в принципе достаточно, чтобы закрыть большинство задач. Если нужен воздух абсолютно безмасляный, то тогда приобретается безмасляный компрессор, который используется для медицинских целей, пищевой продукции, а также в различной радиоэлектронике.
Давление - это основная характеристика компрессора, определяющая с какой силой компрессор может сжать воздух перед выходом к заказчику, к потребителю. Для понимания какое рабочее давление нужно, нужно понимать какое давление требуется конечному источнику. Обычно в паспорте оборудования пишется, при каком рабочем давлении работает то или иное оборудование. И под эти нужды подбирается компрессор.
Однако, не следует забывать, что различные дополнительные устройства подготовки воздуха у компрессора снижают давление на выходе. В частности, если это рефрижераторный осушитель, то потеря по давлению будет составлять порядка 0,25 бар. То есть если заказчику нужно рабочее давление 10 бар, то он не может взять компрессор 10 бар с осушителем, так как на выходе у него по факту будет 9,75 бар. Также, если в систему установлены магистральные фильтры, то следует заложить для них потери давления по 0,15 бар. То есть существует два типа магистральных фильтров: грубой и тонкой очистки (в основном используется такое), и на каждом из них будут потери примерно по 0,15 бар. Соответственно, уже при использовании 10 барного компрессора, при использовании осушителя и магистральных фильтров потери будут составлять 0,55 бар, то есть почти больше пол бара на выходе. То есть это очень большая величина, поэтому компрессор требуется брать с запасом.
Компания Atlas Copco всеми силами стремится снизить данные потери, поэтому одним из шагов было проектирование и изобретение фильтра UD - это магистральный фильтр нового поколения, который полностью заменяет собой фильтры грубой и тонкой очистки DD, PD, и получается, как бы два в одном. Из-за этого потери давления также снижаются. То есть на нем только потеряно 0,15 бар, не как 0,30 бар с двух, а всего лишь 0,15 бар. Поэтому он полностью выполняет функции грубой и тонкой очистки.
Рабочее давление компрессора - это разница между максимальным и минимальным давлением, при котором происходит нагнетание воздуха. Если давление ниже или выше заявленного производителем порога, компрессор отключается и перестает работать.
Если мы рассматриваем винтовой компрессор, то минимальное давление, при котором может работать компрессор, является 4 бара. Обуславливается это тем, что в сепараторе при давлении 4 бара происходит сепарация масла, то есть разделение воздушно-масляной смеси на воздух и масло. Чтобы в систему заказчику не летело масло, происходит сепарация. Воздух достаточно чистый уходит заказчику, а масло оседает на стенках сепаратора и отправляется обратно в винтовой блок. Это происходит при 4 барах. Поэтому все винтовые компрессоры начинают работать от 4 и выше баров. По факту, там будет от 4.5-5, граница немножко плавающая, но тем не менее 4 бара - это граничный показатель.
По поводу максимального рабочего давления у винтовых компрессоров есть некоторая градация. Она зависит, если это компрессор ременной, то от радиусов шкивов, если это компрессор с прямым приводом, то от передаточного числа зубчатых шестеренок. В зависимости от этого выстраивается рабочее давление под каждый компрессор, но бывают следующего стандарта: 7 бар, 8 бар, 10 бар и 13 бар. 13 бар для компрессора является максимальным показателем. Некоторые компании выпускают где-то с 14 барами, с 15 барами даже заявляют, но по факту это максимальное давление, при котором компрессор может работать некоторое время. По факту это значение сильно занижено, то есть опять же стремится к 13 барам. Это то, что касается винтовых компрессоров.
Также, если брать поршневой компрессор, то тут диапазон давления немного выше, потому что поршневой компрессор бывает даже нового типа, и они могут сжимать воздух до 100 и выше бар, то есть 100, 200, 300 бар, некоторые до пятиста. 500, конечно, вряд ли, но 300 точно есть. Надо сказать еще раз, что давление — это характеристика компрессора, показывающая, с какой силой он может сжать воздух.
Винтовой компрессор - это один из типов компрессора, основной задачей которого является сжатие воздуха до определенных параметров. Основной принцип винтового компрессора - это использование двух роторов с ассиметричным профилем, которые вращаясь друг с другом сжимают воздух. Основные преимущества винтовых компрессоров по сравнению с другими - это их наиболее надежность, более удобное обслуживание и более простое обслуживание, а также универсальность и относительно малый шум относительно тех же самых поршневых компрессоров.
Винтовые компрессоры бывают разных типов, с разными приводами передачи, это бывают ременные передачи, бывают с приводами прямыми через редуктор либо же напрямую на валу через проставочную резиновую муфту. Также винтовые компрессоры бывают как маслосмазываемые, так и безмасляного типа. Также бывает еще с вспрыском воды, так называемые водяные машины, при сжатии которых со мазки используется вода. По давлению также они различаются, это с отсечкой от 4 до 13 бар. То есть бывает давление 8 бар, 7 бар, 10 бар и 13 бар соответственно.
Передвижной компрессор - это компрессор, движущая сила у которого создается двигателем внутреннего сгорания. Такие компрессоры обычно используются на стройках либо каких-то удаленных объектах, где нет электричества. Они бывают как и на шасси, так и в BOX исполнение, то есть на раме силовой. Эти компрессоры также бывают, как и поршневые, и винтовые.
Но в последнее время популярность происходит именно с винтовыми компрессорами. Если брать компанию Atlas Copco, то самый популярный компрессор это XAS 97, полностью зарекомендовавший себя на всех стройках страны, а также за рубежом. Часто такие компрессоры используются, если это малый компрессор для подключения различных пескоструйных установок либо же отбойных молотков, для ремонта или же деконструкции различных объектов. Если это высокобарные передвижные компрессоры, то для каких-нибудь опрессовок трубопроводов, нефтегазопроводов, покрасочных станций и так далее. Очень часто их используют в регионах Дальнего Востока и Севера, в Сибири, где нет электричества.
Зависит от сферы деятельности, соответственно, чем предприятие занимается и какое потребление у него воздуха идет, такой компрессор ему нужен. Если это какое-то маленькое предприятие, то здесь не нужен небольшой компрессор. Обычно это шиномонтаж, лазерная резка, небольшое деревообрабатывающее производство, то тут вполне достаточно будет компрессор GX. Он выдает примерно от куба до двух, в зависимости от киловатт, от его мощности давления, поэтому самый оптимальный компрессор без наворотов, простой, как автомат Калашникова, надежный, дешев в обслуживании и запчасти на него всегда есть. Поэтому, если у вас малое производство и небольшое потребление воздуха, то GX - это ваш выбор.
Если это какой-то завод или большое производство, много станков, упаковка, то здесь уже нужно будет смотреть большие компрессоры Atlas Copco GA до 90 кВт, наверное. Даже лучше будет рассмотреть как бы ни одну машину, а несколько, чтобы был создаваемый резерв. Если одна машина выйдет из строя, то остальные смогут поддержать хотя бы часть необходимого воздуха, подавать заводу. Также, когда много машин, несколько машин, то удобнее проводить техническое обслуживание, не прекращая работу завода полностью. И здесь вам понадобится компрессор серии GА. Они есть разных модификаций, есть разное давление, есть разные мощности.
Если совсем большое производство, допустим, стекольное производство, то компрессор понадобится совсем большой, порядка 300-315 кВт. Он сможет обеспечивать на производство непрерывную подачу воздуха, так как у стекольного производства самый важный критерий - безостановочное производство, доменная печь. Доменная печь, чтобы выйти на нужный режим, прокаливается несколько месяцев. И поэтому даже какая-то остановка или авария может вывести из строя завод на достаточно большое время. Поэтому здесь нужен очень качественный и надежный компрессор.
Если же предприятие работает в фармакологии или воздух идет на электронику, либо еще куда-то, то здесь понадобятся безмасляные машины серии Z. Они есть ZТ и ZТR. Оони полностью аналогичны винтовым маслосмазываемым. Важное отличие в том, что у них масло не участвует в процессе сжатия и на выходе выходит абсолютно чистый воздух, который приспособлен для контакта с медициной, электроникой либо какими-то пищевыми продуктами, то есть полностью безопасен для жизнедеятельности человека, либо же если нужно полностью обезжиренное производство.
Также бывают другие машины, но это уже нужно более детально рассматривать под конкретную задачу, какой нужен компрессор.
1. Оцените место, в котором установлен компрессор. Если это какая-то маленькая пыльная каморка, то скорее всего, что компрессору просто не хватает воздуха на всас. Соответственно, не происходит циркуляции воздуха из-за сжатых объемов, и воздух, который он выкидывает вверх после охлаждения радиатора (теплый), он также опять же идет на всас. Соответственно, поднимается общая температура воздуха при всасе, то есть, если это в стандартных условиях плюс 20°C, то в этом бывает повышается может быть на 10-15°C. Для понимания, температура воздуха на выходе из ступени воздушно-масляной смеси плюс 60°C к атмосфере, плюс 60°C к всасу. То есть, если это 20°C на всасе, то плюс 60°C - это полная смесь, то есть это нормальная рабочая температура компрессора 80°C. Однако же, если это больше, 30-35°C, соответственно, это около 90-95°C, уже начинается достаточно высокий температурный режим, и компрессор тогда работает не очень хорошо. При 150°C начинает пищать, срабатывает датчик, предупреждающий о повышенной температуре. При 120°C уже начинает срабатывать защита, это скорее всего и происходит. То есть понимаем, что один из факторов – это температура при всасе. Но, опять же, это идеальные условия. Это при хорошем масле, при хорошем воздушном фильтре, при хорошем сепараторе.
Если помещение запыленное, соответственно, воздушный фильтр быстрее забивается и перестает работать. Соответственно, компрессору тяжелее пропустить воздух через него, что производит к дополнительным нагрузкам, дополнительным усилиям со стороны компрессора, что опять же приводит к повышению температуры. Соответственно, чем помещение запыленнее, надо чаще менять воздушный фильтр или хотя бы его прочищать, вытаскивать из короба, встряхивать и вставлять обратно, продувать и вставлять его обратно.
2. Периодичность обслуживания. Компрессор, в частности, мы рассматриваем Atlas Copco - мировой лидер на рынке. У них регламент по замене фильтров и масла раз в 4000 моточасов либо же раз в год (что наступит ранее). Ну, обычно при загрузке компрессора восьмичасовой рабочий день это как раз и происходит, что 4000 моточасов набегает раз в год. Соответственно, раз в год, как минимум раз в год, надо поменять масло, фильтры. За это время оригинальное масло полностью прорабатывает свой ресурс и не может в полной мере обеспечивать температурный режим компрессора.
Если же вы используете неоригинальные масла, то эту процедуру замены надо как минимум сократить раза в два. Потому что универсальные компрессорные масла не в полной мере отвечают условиям эксплуатации компрессоров Atlas Copco. Также следует особое внимание уделить замене масляного сепаратора. В нормальных компрессорах он меняет также раз в 4000 часов, раз в год, а в больших компрессорах (это погружные сепараторы от компрессора от 30 кВт и выше) масляный сепаратор меняется раз в 8000 часов или два раза в год. Перегрев компрессора очень часто зависит от маслосепаратора, от забитого маслосепаратора, так как маслосепаратор отвечает за разделение воздушно-масляной смеси на воздух и масло, соответственно. Воздух уходит дальше на теплообменники и, соответственно, по ним масло возвращается в винтовой блок.
Если сравнивать это с человеческим телом, то сепаратор как печень, является фильтром. Если оно забито, соответственно, компрессору очень много усилий приходится прилагать для продавливания через забитое сито воздушно-масляной системы смеси.
3. На температуру может влиять термостат. В них имеются два масляных контура (малый и большой). Поначалу, когда компрессор только включен, масло еще не нагрелось, система гоняет по масляному контуру. Делается это для того, чтобы избавиться от паров воды в масле. При достижении температуры 40°C открывается термостат и перепускает масляную смесь на большой контур, который проходит через радиаторы охлаждения. Соответственно, если термостат в какой-то момент сломается и заклинит, то контуры не будут переключаться и масло по мере нагрева не будет уходить на большой контур. Соответственно, будет гонять по малому, не охлаждаться, повышается температура и, соответственно, компрессора начинает перегреваться и останавливается по перегреву.
Это основные причины, по которым может перегреваться компрессор.
1. Первым делом, на что нужно обратить внимание, если большой расход масла, то это неисправность маслосепаратора, который отвечает за разделение воздушно-масляной смеси на воздух и масло соответственно. Если маслосепаратор забит, то компрессору достаточно тяжело все это отсепарировать, поэтому большая часть масла улетает в пневомосеть к потребителю. Соответственно, падает уровень масла в системе, что в конечном итоге приводит к низкому уровню масла, к масляному голоданию и заклиниванию винтового блока, в последствии к полностью его ремонту. Поэтому нужно проводить периодически обслуживание компрессора, менять масло, винтовой сепаратор, в частности менять сепараторы, также, конечно, воздушные фильтры, масляные фильтры и так далее. Это основная причина, по которой может быть чрезмерный расход масла.
2. Волне возможно, что не работает, неправильно работает клапан минимального давления, который отвечает за открытие, поступление воздуха в пневмосеть при давлении выше 4 бар. При этом в давлении происходит сепарация масла, то есть отделения масла от воздуха, при 4 барах. Если же клапан срабатывает, открывается раньше в связи с каким-то ослаблением пружины или по утечке, соответственно, сепарация не происходит, и вся эта воздушно-масляная смесь улетает также в пневмосеть.
Что нужно сделать? Нужно перебрать данный клапан, посмотреть на причины, возможно, перетерлись резинки, продавились, либо заклинило пружину. Если же причина не устранена, рекомендуется приобрести комплект клапана минимального давления и заменить все основные узлы этого клапана, то есть пружинки, резинки, тарелку клапана, на котором со временем возможно, что при попадании грязи остаются борозды, что приводит к негерметичному уплотнению данной тарелки к манжетам.
3. Возможно забитие трубки линии эвакуации масла. То есть основная часть масла сепарируется в воздушно-масляной системе смеси и уходит по масляным шлангам на охлаждение и опять в винтовой блок. А какая-то часть остается на дне маслосепаратора и эвакуируется в винтовой блок, так называемый, по линии эвакуации масла. Если трубка забита, то этого не происходит, соответственно, все это масло, которое осталось, уходит в пневмосеть. Поэтому можно отсоединить трубку, продуть ее, проверить на момент ее забития, может быть чем-то засорилась, попала какая-то окаленная грязь.
Это три основных пункта, по которым может быть чрезмерный расход масла.
У компрессора бывает режим загрузки и разгрузки. При режиме загрузки он начинает набирать давление, доходит до своего максимального давления, и в этот момент он должен переключиться в режим разгрузки. Если этого не происходит, и он продолжает дальше качать или полностью выключается по ошибке, то скорее всего неисправен соленоидный клапан, который переключает компрессор в режим разгрузки.
Нужно остановить компрессор, попробовать продуть соленоидный клапан на предмет его засорения, возможно что-то попало. Если же это не помогает, то нужно полностью поменять его катушку вместе с соленоидным клапаном. Соленоидный клапан находится в блоке разгрузочного клапана сбоку, и от него трубка идет от клапана масляного от маслобака клапан минимального давления, идет трубка управляющего воздуха.
Скорее всего здесь уже приходят в негодность подшипники винтового блока или двигатель. Что требуется делать? Необходимо вызывать специалистов на, так называемые, замеры SPM-вибрации. Данный метод заключается в прослушивании узловых точек двигателя винтовой пары на момент вибрации и сравнивание данных показателей с эталонными, что показывает, насколько подшипники пришли в негодность.
Следует отметить, что капитальный ремонт по замене подшипников на компрессорах Atlas Copco происходит всего лишь на 24000 моточасов. Не рекомендуется пересекать данную границу и своевременно обслуживать винтовые блоки и двигатели. Иначе можно получить следующее: при заклинивании одного из элементов, если компрессор имеет прямой или привод редуктора, то можно сразу загубить и более работающий элемент. Например, заклинили подшипники на двигателе и через редуктор резкая остановка двигателя приводит к повреждению редуктора, а также заклиниванию винтовой пары. И получается, что вместо сломанного одного элемента мы получаем целых три, что является почти полной стоимостью самого винтового блока.
Если компрессор с ременным приводом, здесь немножко проще. Происходит обрыв ремня, и в принципе, выкидывается только один из элементов. Поэтому крайне рекомендуется следить за наработкой компрессора и проводить техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации и регламента компрессора.
Скорее всего неисправен клапан минимального давления, который держит давление в маслобаке. Поэтому происходит обратное травление воздуха через разгрузочный клапан. Что делать? Остановить компрессор, стравить полностью давление, демонтировать, разобрать клапан минимального давления, осмотреть. Вполне возможно, что там что-то попало или пружинки заклинили. Нужно его остановить, разобрать и почистить.
Если же проблема не устранена, скорее всего понадобится ремкомплект клапана минимального давления. У нас они всегда в наличии на складе в Москве - это расходный материал. Проблема в износе пружинок или резиновых колец в клапане минимального давления. В 95% случаев данная проблема будет устранена.
Сначала разобраться какой это компрессор, винтовой либо же поршневой? Если винтовой компрессор, то возможно, что причина может быть в низком уровне масла, за счет чего происходит масляное голодание и ротор винтового блока не получает достаточно смазки, поэтому перегревается. Нет масляного привода, за счет чего происходит сжатие. И это может привести к полностью заклиниванию винтового блока целиком, что конечно очень неприятно, так как винтовой блок стоит около половины стоимости самого компрессора.
Поэтому при таких признаках рекомендуется сразу же остановить компрессор и осмотреть его на причины неполадок. Но низкий уровень масла может быть только лишь следствием, а не причиной, поэтому также стоит обратить внимание на работу клапанов компрессора, в частности это линии эвакуации, в частности это маслозапорный клапан, если он заклинил и предотвращает доступ масла обратно к винтовому блоку после циркуляции воздушно-масляной смеси в маслобак. Это все, что касается винтового блока.
Если это поршневой компрессор, то тут скорее всего речь идет о повреждении прокладок поршневой группы либо же сам выпускной клапан. Соответственно, тоже требуется остановить компрессор, разобрать для осмотра данных узлов, при необходимости их заменить.
На малых компрессорах мощностью до 7-11 кВт, реле давления выполняется в виде отдельного блока, в частности в Atlas Copco он устанавливается фирмой CONDOR. И если происходит утечка через данный блок CONDOR, то скорее всего происходит утечка либо же через подходящую трубку воздуха (то есть где-то трубка переломана), либо же через само реле.
Для того, чтобы исправить, нужно остановить компрессор, стравить весь воздух, обесточить его и разобрать данное устройство, перебрать все пружинки, резинки, посмотреть на отсутствие заломов, грязи. В 90% случаев проблема решается. Чтобы полностью исключить данную проблему, замените реле давления.
В начале надо понять, в какой момент именно происходит выброс масла через воздушный фильтр. Если это во время аварийного останова компрессора, то скорее всего это разгрузочный клапан, который не успевает закрыться. И, соответственно, во время резкого торможения компрессора идет обратный ход масла, и оно выбрасывается через наружный фильтр. Поэтому в данном случае надо рассмотреть причины остановки компрессора: либо это была какая-то аварийная остановка по кнопке остановки, либо же какая-то была проблема с энергопитанием.
Также, если выброс масла происходит во время работы, что более часто бывает, то здесь нужно обратить внимание на маслозаборные и обратные клапана. Если они заклинены и не работают, то прерывается цепь циркуляции масла и, соответственно, идет выброс через воздушный фильтр. Чтобы устранить данную поломку компрессора, нужно перебрать с помощью ремкомплекта данный фильтр маслозаборный и аппаратный.
Далее проверьте: правильно ли вращается, и вообще вращается ли винтовой блок и двигатель? Для этого надо обесточить компрессор и вручную попытаться провернуть за крыльчатку вентилятора электродвигателя винтовой блок. Если компрессор имеет шестеренчатый привод, то винтовой блок с двигателем расположены на одной оси, соответственно, от руки это все должно прекрасно вращаться. Если же это вращается с каким-то хрипом, скрежетом и вообще не вращается, то скорее всего во время данного пуска винтовой блок был заклинен, либо же заклинен двигатель. Но это самый худший вариант. Надо разбирать двигатель, винтовую пару, диагностировать и смотреть. Часто бывает, что все прекрасно вращается, просто сработала защита по перегрузке. Соответственно, проверяем положение фаз, далее открываем электрощиток и там есть тепловое реле, скорее всего с отжатой кнопкой. Утопите кнопку и ошибка, соответственно, снимется и компрессор продолжит работать.
- Подберем компрессорное оборудование под ваши задачи;
- Предложим только 100%-ое оригинальное оборудование;
- Осуществим поставку в самые кротчайшие сроки;
- Предложим самые выгодные условия сотрудничества;
- Гарантируем индивидуальный, профессиональный подход;
- Доставим оборудование в любую точку России;
- Сделаем монтаж оборудования и пусконаладочные работы;
- Обучим персонал и поддержим консультацией в рабочее время.
- Проведем аудит пневмолинии и оборудования;
- Выполним бесплатную диагностику техники;
- Осуществим обслуживание компрессорной техники;
- Выполним все виды ремонта компрессорного оборудования;
- Гарантируем выезд инженера в течение 1 дня по РФ;
- Дадим расширенную гарантию на все виды работ;
- Поставим оборудование на обслуживание;
- Осуществим ремонт на выезде или собственной базе.
- Подберем необходимые запчасти и комплектующие;
- Отгрузим запасные части, масло в день обращения;
- Сделаем индивидуальное предложение на сервисные наборы;
- Обеспечиваем наличие запчастей на складе < 80 000 позиций;
- Предложим только оригинальные запчасти и комплектующие;
- Проводим акции, делаем скидки на ремкомплекты и наборы;
- Все виды масел для любого оборудования Atlas Copco;
- Самый полный ассортимент фильтров, сепараторов и др.
- Выполним расчет и проектирование пневмосистемы;
- Разработаем и создадим систему сжатого воздуха;
- Рассчитаем, осуществим монтаж пневмомагистрали;
- Проведем профессиональный пневмоаудит предприятия;
- Проведем термодинамический анализ системы;
- Выполним метрологический контроль;
- Уменьшим расход электроэнергии;
- Работаем на комплектующих AIRnet.